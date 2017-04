Martedì 11 Aprile 2017, 09:47

I carabinieri della tenenza di Ercolano hanno tratto in arresto Ferdinando Scannapiecoro, 42enne, e un 18enne del luogo, entrambi già noti alle forze dell'ordine e in sottoposti ai domiciliari (il primo) e alla permanenza in casa (il secondo).I due avevano fatto irruzione nell’abitazione di una 68enne buttando giù la porta e avevano aggredito con una mazza di legno la padrona di casa, che aveva loro impedito l’aggressione al figlio 33enne, già noto alle forze dell'ordine.La signora ha riportato traumi al volto giudicati guaribili in sette giorni. I responsabili sono stati individuati e arrestati poco dopo il fatto in circolo per anziani. Ancora in corso gli accertamenti per arrivare al movente del gesto.

