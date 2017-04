Elena, miss in pigiama: "Vivo con un morbo da quando avevo 10 anni"

Martedì 11 Aprile 2017, 05:02

di Marco Scarazzatti

ROVIGO - Ha un corpo e un viso ancora da teenager e il carattere di una splendida donna. Elena Zulato, che quindici anni fa aveva fatto sognare i polesani, andando in finale a Miss Italia, ha voluto, raccontando quella che è la sua vita da molti anni a questa parte. Per farlo ha dapprima scelto un profilo Facebook, dal nome che di primo acchito parrebbe raccontare di una donna felice e senza particolari problemi: La miss in pigiama, che è anche il titolo delche sta ultimando. Elena, felicemente sposata, da sempre vive a, dove si è diplomata al liceo artistico Cristina Roccati, per poi laurearsi a Ferrara in scienze naturali. «Da 27 anni ho il morbo di Crohn - svela la rodigina - avevo infatti 10 anni quando mi è stata riscontrata questa malattia. Fino ad allora praticavo nuoto agonistico, giocavo con le mie amiche e andavo a scuola normalmente. Poi un giorno ho sentito forti dolori che partivano dallo stomaco. I miei genitori pensavano fosse una forma influenzale, ma dopo due mesi di visite, ecco arrivare la diagnosi: morbo di Crohn,che rende difficile alimentarsi. L'intestino, ridotto a causa delle operazioni chirurgiche, non assimila gli alimenti. A questo vanno aggiunti i dolori e le disfunzioni legate all'apparato digerente. Mi nutro quasi solo con una sostanza simile al latte».

