Edvige, guarita dal cancro, vola a Londra e realizza il suo sogno

Mercoledì 12 Aprile 2017, 09:23

NAPOLI - Da una gita sulla neve ad una giornata di shopping sino ad un viaggio a Londra. L’associazione Carmine Gallo Onlus attraverso il progetto “Le ali di Gianandrea” (ideato da Fiorella di Fiore, mamma di Gianandrea il bambino che desiderava volare) si occupa di realizzare i sogni dei piccoli malati di cancro perché la parola d’ordine è: “Non mollare!”. E ora il desiderio di Edvige Parente, affetta da una grave patologia onco ematologica, è diventato realtà, perché non bisogna mai smettere di credere che le cose possano cambiare. All’Ospedale Pausilipon di Napoli dove da 27 anni opera la Carmine Gallo Onlus, Edvige Parente oramai ventenne ha ricevuto un biglietto aereo per Londra e finalmente realizzerà il suo più grande desiderio: fare un viaggio in Inghilterra insieme all’ adorata mamma che le è stata vicina durante i lunghi anni di cura e degenza in ospedale.“Abbiamo preparato tutto nei minimi particolari da mesi aspettando pazientemente insieme ai medici che i valori della ragazza si stabilizzassero per poterle permettere di affrontare il volo, – riferisce Antonella Spina, direttrice operativa della Carmine Gallo Onlus – sul biglietto in modo scherzoso abbiamo scritto che è Sua maestà Elisabetta in persona ad invitarla a Londra. Siamo contenti di avercela fatta, dopo tanti anni”. Edvige è una ragazza napoletana oggi ventenne. Ammalatasi all’età di 15 anni ha subito un trapianto di midollo e cellule staminali dalla madre e per tanti anni è stata in ospedale. Oggi Edvige è guarita e frequenta l’università.

