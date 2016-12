Mercoledì 28 Dicembre 2016, 11:15

PARMA - I cadaveri di due persone sono stati rinvenuti nella notte in un casolare di San Prospero, nel Parmense. La polizia sarebbe stata allertata da una segnalazione. Si tratterebbe di duplice omicidio. Ci sarebbero segni di strangolamento e di accoltellamento. La Polizia ancora non conferma, ma le vittime sarebbero un noto transessuale parmigiano e una donna di nazionalità argentina. Secondo i primi riscontri il duplice omicidio sarebbe avvenuto diversi giorni fa, forse prima di Natale. Ieri è scattata la verifica nell'appartamento dopo una denuncia di scomparsa. Un conoscente aveva telefonato alla polizia dicendosi preoccupato del fatto che una delle due vittime da giorni non rispondeva al telefono.

