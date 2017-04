Donna uccisa a coltellate a Budoni, caccia al killer ancora in fuga

Martedì 11 Aprile 2017, 11:00

È caccia al killer a Budoni (Nuoro), e in tutta la costa nord orientale della Sardegna, dopo l'omicidio di, la commerciante cinese di 37 anni, uccisa con 11 coltellate, ieri sera nel suo negozio di via Emilio Lussu, molto probabilmente durante un tentativo di rapina. I Carabinieri della Compagnia di Siniscola, diretti dal capitano Andrea Leacche e del Nucleo Operativo di Nuoro al comando del capitano Luigi Mereu hanno interrogato per tutta la notte il marito della donna, che ha un negozio a Posada, e amici e conoscenti della coppia, che ha due figli di 11 e 5 anni, per cercare di risalire al movente e al responsabile di un gesto così efferato.La donna è stata accoltellata al petto, alle braccia, alle gambe, alla gola e alla faccia, la lama infine le ha trapassato il volto. Il killer avrebbe compiuto l'omicidio a colpo sicuro: a quell'ora infatti nella piazzetta dove si affaccia il negozio e dove ci sono altre attività commerciali, non c'era nessuno, essendo il lunedì il giorno di chiusura. Solo la commerciante cinese aveva aperto l'attività.A scoprire l'omicidio è stato un cliente intorno alle 19.30. Dopo il primo sopralluogo dei militari l'ipotesi più probabile è quella di una rapina finita male: vicino al corpo della donna è stata infatti ritrovata la cassetta porta soldi del registratore di cassa rovesciata, ma non si escludono altre piste. La salma della commerciante è stata rimossa intorno alla mezzanotte ed è stata trasportata all'ospedale San Francesco di Nuoro, dove oggi il medico legale Vindice Mingioni eseguirà l'autopsia.

