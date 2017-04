Donna in moto travolta da un'auto sotto gli occhi del marito: la 39enne è in fin di vita -Foto

Domenica 9 Aprile 2017, 19:34

SENIGALLIA - Grave incidente nel pomeriggio per una donna di 39 anni travolta da un’auto e trascinata per alcuni metri sull’asfalto sotto gli occhi del marito.Stavano tornando a casa da Frasassi, dove avevano preso parte al motoraduno. Ognuno a bordo della propria moto, lei davanti e lui dietro. Lungo la Corinaldese è avvenuto lo scontro.La donna stava svoltando per entrare nel centro abitato di Cannella, per arrivare a casa, quando è avvenuto l’impatto con una Peugeot 206 guidata da M.L. una 24enne di Ripe di Trecastelli che stava rientrando a casa transitando lungo la Corinaldese.Immediati i soccorsi. Sul posto è arrivata l’eliambulanza che l’ha portata all’ospedale di Torrette, dove è stata trattenuta in osservazione. E’ rimasta sempre vigile ma aveva difficoltà a respirare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA