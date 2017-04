Venerdì 7 Aprile 2017, 13:49

LORETO -durante le verifiche antisismiche alle. Ingegnere di Ancona di 31 anni cade da un'altezza di quattro metri.E' successo intorno a mezzogiorno, l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Torrette in ambulanza per tutti i controlli del caso. Il tecnico stava camminando sul solaio quando c'è stato il cedimento.Sul posto oltre al 118, anche i vigili del fuoco e i carabinieri per acquisire tutti gli elementi per capire le ragioni di questo crollo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA