Cristian, ferito dal killer di Berlino: "Ecco perché non sono un eroe"

Martedì 27 Dicembre 2016, 09:45

"Ho fatto solo il mio lavoro, non sono un eroe". Così al Corriere della Sera risponde Cristian Movio, l'agente ferito dal killer di Berlino, Anis Amri, durante lo scontro a fuoco avvenuto a Sesto San Giovanni la notte del 23 dicembre dove con il collega Luca Scatà ha fermato il terrorista in fuga dalla Germania."Da ieri sto meglio, riesco a muovermi senza troppo dolore". Ha passato il Natale a casa ma non è uscito. "Siamo una famiglia normale, ci teniamo alla riservatezza - dice Movio - Non siamo abituati a tutta questa risonanza". "A Sesto San Giovanni ho tanti amici, con molti colleghi ci frequentiamo anche fuori dal lavoro. Hanno promesso che mi verranno a trovare qui in Friuli".Non si sbilancia su quanto avvenuto quella notte. Non ne può ancora parlare ma ci tiene a sottolineare di essere felice dei messaggi di ringraziamento ricevuti su Facebook ma lui non si sente un eroe: "Ho fatto soltano in mio dovere".

