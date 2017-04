Corona e la bomba sotto casa. Selvaggia: "Mai saputo chi l'ha messa"

Mercoledì 12 Aprile 2017, 12:42

«Non ho mai scritto all'avvocato del signor Corona che mi fu riferito 'chì mise la bomba sotto casa di Corona, anche perché se fossi stata a conoscenza di una simile informazione avrei segnalato la cosa a chi di dovere». È quanto precisa Selvaggia Lucarelli in merito al sms da lei inviato ieri, mentre era in corso l'udienza del processo milanese a carico dell'ex agente fotografico, all'avvocato Ivano Chiesa.«Semplicemente - spiega ancora la blogger - gli ho comunicato che la notizia della bomba e la sua ubicazione, all'epoca, mi fu data dal fidanzato di Nina Moric, Luigi Favoloso, prima che da altri, senza ulteriori particolari». E aggiunge: «Ho dedicato un reportage di sei pagine su 'Il Fattò alla vicenda in quel periodo, il fatto che avessi decine di fonti tra cui l'ex moglie dell'imputato, Nina Moric, e il suo fidanzato non mi sembra un gran notizia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA