Coppia aggredita e rapinata mentre rientra in hotel: arrestati tre ventenni

Lunedì 2 Gennaio 2017, 17:44

MESTRE - Tre persone sono state arrestate dagli uomini delle volanti della Questura di Venezia per aver rapinato una coppia che stava rientrando in albergo e poi per un furto di oggetti da un camion. I tre, di origine marocchina, tutti ventenni, hanno colpito a Mestre nei pressi di un hotel in zona San Giuliano. La coppia di italiani stava rientrando in albergo nella notte dopo aver passato la serata a Venezia; scesi alla fermata del tram alla rotonda di San Giuliano, stavano rientrando a piedi quando si sono trovati faccia a faccia con i tre ventenni. Il giovane è stato bloccato e colpito con una bottiglia in testa (lievi le ferite riportate) mentre la ragazza è stata buttata a terra; i tre delinquenti le hanno strappato la borsa con contanti e documenti e le hanno preso poi dagli abiti un telefono cellulare. Scattato l'allarme, la polizia ha effettuato una serie di inseguimenti a piedi; poi perse le tracce dei tre li ha ritrovati, su segnalazione di un ospite dell'albergo mentre rubavano dal suo camion. I tre sono stati fermati e riconosciuti e successivamente è stata anche recuperata tutta la refurtiva. La polizia li ha così fermati per rapina in concorso e arrestati per furto in flagranza.

