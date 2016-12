Malato, resta anche senza lavoro: si uccide in casa dei genitori al pranzo di Natale

Martedì 27 Dicembre 2016, 09:28

CONSELVE - Tragedia nel Conselvano. Un professionista cinquantenne, andato aldai genitori, si è alzato da tavola, è andato in un'altra stanza e qui si è ucciso con un colpo di pistola.Sentito lo sparo, i familiari si sono precipitati nella camera ed hanno immediatamente chiamato i soccorsi, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Come libero professionista aveva lavorato fino allo scorso gennaio, poi era rimasto. Da circa due anni inoltre era in cura, dopo che gli era stata diagnosticata una grave malattia. Non ha lasciato biglietti, il gesto sarebbe stato causato da un profondo stato di depressione, sopravvenuta nonostante la nascita di un

