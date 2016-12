Condannato definitivamente per stupro, gli amici manifestano a suo favore

Sabato 31 Dicembre 2016, 18:12

La suaè diventata, dopo il primo grado e l'appello è stata confermata anche dalla, come si apprende dalla testata locale Il Vibonese . La giustizia non ha avuto nessun dubbio sul fatto che, 28 anni, sia colpevole diIl fatto si è consumato la mattina del 31 luglio 2008, e Maccarone è stato condannato ain via definitiva, che sta ora scontando in carcere. Ma i suoi amici di, in provincia di, non si arrendono neanche alla verità processuale e, convinti comunque della sua innocenza,, con alcuni striscioni di sostegno.I messaggi degli amici arriverranno al condannato in carcere attraverso un quadernone. La vittima dell'abuso era all'epoca minorenne. Viene da chiedersi se a San Calogero qualcuno abbia manifestato solidarietà alla vittima di un tale crimine, 9 anni fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA