Compra un Chow Chow su Kijiji: paga online 370 euro, ma è una truffa

Sabato 8 Aprile 2017, 19:42

di Paola Treppo

MOGGIO UDINESE (Udine) -un canedopo essersi innamorato a prima vista del peloso cucciolo, ma ne rimane fregato. L'aveva ammirato nella foto di uno degli annunci pubblicati sul sito web, poi la trattativa e l'accordo:online 370 euro con una ricarica. Quindi aspetta, ma il cane non arriva mai. L'acquirente, un cittadino di Moggio Udinese, non si era nemmeno chiesto come sarebbe potuto essere recapitato il cucciolo: in una scatola? Con un corriere espresso? Lasciato in posta? Di persona? Resta un mistero.In ogni caso, del peloso amico a quattro zampe neanche un'impronta. Alla fine l'acquirente si rende conto di essere stato truffato, perdendo i soldi e la speranza di abbracciare un batuffolo morbido tutto da coccolare. La disavventura ha portato ad una denuncia, giovedì 6 aprile, ai carabinieri della Compagnia di Tarviso. Il sito web Kijiji non risulta avere alcuna responsabilità poiché è un'area web dove ognuno può postare i suoi annunci in autonomia. Anche chi non ama gli animali e ha solo cattive intenzioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA