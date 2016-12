Como, trovato morto escursionista 68enne: non si avevano più notizie da Natale

Venerdì 30 Dicembre 2016, 20:05

COMO - È stato trovato oggi sui monti di San Nazzaro Val Cavaregna (Como) il cadavere di Pierluigi Macchi, 68 anni, escursionista di Cassano Magnago (Varese) del quale non si avevano notizie dal giorno di Natale. Ai carabinieri era arrivata questa mattina la segnalazione dell'auto dello scomparso, che ha dato il via alle ricerche in zona con l'aiuto dell'elicottero dei vigili del fuoco e di personale del soccorso alpino. Secondo i carabinieri la morte sarebbe stata provocata da una caduta accidentale in alta quota, nei pressi del monte Pizzo di Gino. Il corpo è stato recuperato dall'elicottero del 118. La salma è ora all'ospedale Sant'Anna di Como in attesa dell'autopsia disposta dal magistrato di turno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA