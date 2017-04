Ciclista travolta e uccisa da un pirata della strada: scaraventata nel fossato, si indaga sui rottami

Domenica 9 Aprile 2017, 09:26

REGGIO EMILIA - Tragico indidente ieri sera in una strada provinciale a, una frazione di Reggio Emilia, dove una donna è stata travolta e uccisa da un'auto pirata mentre viaggiava inL'urto l'ha sbalzata per diversi metri, scaraventandola nel fossato laterale. Inutile l'intervento dei sanitari del 118. Gli agenti della polizia municipale, che hanno eseguito i rilievi, hanno subito avviato le indagini per risalire al veicolo, che viaggiava a velocità sostenuta, anche sulla base di rottami rimasti sulla sede stradale. È stata aperta un'inchiesta dal pm di turno Isabella Chiesi.

