Il cartello indica l'autostrada ma non ci si arriva, il paese va in tilt

Lunedì 26 Dicembre 2016, 11:30

CASTELLO DI GODEGO - C'è qualcosa che non va a(Treviso). Nella nuova rotatoria spunta l'indicazione autostrada, ma indica una via dove dopo 1500 metri c'è un divieto di transito per i camion. Così sono giorni di caos in via Cacciatora, proprio al confine con via Martiri. I camion sono costretti a girarsi creando non pochi problemi alla viabilità interna.Cosa c'entra Padova? In questi giorni partirà una lettera dal Comune di Godego indirizzata alladove si chiede di intervenire immediatamente. Insomma un curioso inghippo nella già precaria situazione viaria di Castello di Godego e riguarda proprio il cartello verde Autostrade che Veneto Strade ha sistemato nella nuova rotatoria tra via Chioggia e via Cacciatora. Quel cartello infatti porta gli automobilisti, soprattutto i camionisti, a svoltare verso sud, per via Cacciatora, strada comunale. Ma dopo soli 1500 metri ecco l'inghippo: il cartello di divieto di transito ai camion. Siamo praticamente proprio sul confine tra le provincie di Treviso e Padova dove il prolungamento di via Cacciatora in territorio padovano diventa via Martiri, strada provinciale in comune di San Martino di Lupari, frazione di Campagnalta.Arrivati qui i camion, o ignorano il divieto e proseguono per un altro chilometro e mezzo fino alla regionale 53(da lì poi per le autostrade), oppure si devono fermare. Una volta fermi però si devono anche girare e qui succede il caos. Infatti si girano nel parcheggio del Bar Fraccaro che da questa situazione sta subendo danni economici rilevanti visto che anche con il passaggio dei mezzi pesanti portava avanti la sua attività. Se i proprietari del Bar Fraccaro, decidessero di chiudere quel parcheggio, proprietà privata, sarebbe proprio il caos totale. Dal Comune di Godego il sindaco Nicoletti insieme al comandante dei vigili urbani Angelo Pellizzari hanno redatto una missiva destinata proprio allaoltre che al comune di San Martino di Lupari ed ai vigili di Camposampiero. Si chiede in sintesi la rimozione di quel divieto oppure l'istituzione almeno di un senso unico, stante proprio la difficoltà viaria che potrebbe crearsi su Castello di Godego. Dopo l'invio della lettera si valuterà la risposta delle autorità competenti interessate e poi si deciderà il da farsi anche a riguardo di quel cartello Autostrade che al momento porta in una strada bloccata.

