Giovedì 29 Dicembre 2016, 10:38

di Nello Lauro

Ore di ansia aper la scomparsa di, 39enne del Rione Gescal che ha fatto perdere le proprie tracce dal 28 dicembre.L'uomo, stando a quanto emerso, intorno alle 15 è uscito di casa per andare a fare jogging e si è diretto o lungo i sentieri tra Roccarainola e Avella o nella zona di Polvica-Boscofangone, le aree in cui solitamente andava a correre con altri amici. Un'uscita normale, dalla quale però non ha più fatto ritorno.Carmine ha capelli ed occhi castani, è alto 1 metro e 70 ed al momento della scomparsa indossava un giaccone antivento rosso e scarpe giallo fluorescente.

