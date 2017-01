A spasso nel parco, azzannata da tre cani: erano lasciati liberi

Mercoledì 4 Gennaio 2017, 09:55

di Michelangelo Cecchetto

GALLIERA VENETA - Aggredita e morsa da tre cani dinel parco della Villa Imperiale a. Momenti di terrore quelli vissuti nell'ultimo giorno del 2016 da G.M., 33 anni, residente a Tombolo. Medicata al pronto soccorso di Cittadella, la giovane ha sporto denuncia ai carabinieri.È la stessa vittima dell'aggressione ha ricostruire l'accaduto. «Non era la prima volta che andavo nel parco. In braccio avevo il mio meticcio di piccola taglia. Erano le 12,30. I tre cani mi hanno vista arrivare da distante e sono corsi subito verso di me. Erano presenti il- spiega la donna - ma non hanno provveduto né a richiamare i cani né a riprenderne il controllo. Gli animali mi hanno aggredita morsicandomi varie volte ai glutei. Ho urlato e pianto, cercando soccorso da altre persone, visto che i proprietari non hanno legato i cani. Dopo circa dieci minuti, il proprietario è riuscito a legare uno dei cani, lasciando però gli altri due ancora liberi.

