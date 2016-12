Cagnolino investito da un'Audi: intrappolato nel mascherone dell'auto

Domenica 25 Dicembre 2016, 17:42

I vigili del fuoco sono sempre più amici degli animali con vari interventi di salvataggio. Curioso quello effettuato alle 13 di ieri 24 dicembre in via Ca’ Montanare: una squadra di Vicenza è intervenuta per salvare un cane volpino che dopo essere stato investito da un’Audi è rimasto intrappolato all’interno del mascherone di protezione del radiatore.Con un lavoro certosino i pompieri hanno smontato parte della griglia dell’auto per riuscire dal cofano e recuperare il volpino. Spaventato e ferito a una zampa l’animale è stato portato in una clinica veterinaria per le cure del caso e la lettura del cip per risalire al proprietario che ha ringraziato per l’intervento. (v.b.)

