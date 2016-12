Uomo trovato morto in casa, "forse ucciso da nuova droga killer"

Lunedì 26 Dicembre 2016, 09:36

Proseguono a ritmo serrato le indagini della Squadra Mobile della Questura di Cagliari sulla morte di un uomo di 41 anni, trovato morto ieri mattina nel suo appartamento di via Businco, in città. L'uomo era solo in casa, ed è stata la fidanzata a lanciare l'allarme e chiedere l'intervento dei vigili del fuoco per accedere all'appartamento, dal momento che il 41enne non rispondeva. Quando i vigili del fuoco hanno aperto la porta hanno trovato l'uomo morto.Dopo i rilievi della scientifica il cadavere è stato portato all'Istituto di Medicina legale per l'autopsia. Non presenterebbe segni di violenza. Per questo è necessario attendere gli esami tossicologici per verificare se sia un caso di overdose. In quella zona, secondo quanto si apprende, sta 'girandò lo stupefacente denominato speedball, un micidiale cocktail di droghe che ha già mietuto numerose vittime in città.

