Martedì 3 Gennaio 2017, 18:32

Quando la nipote è entrata in casa si è trovata di fronte una scena terribile: la nonna di 73 anni era morta. Parte del corpo era carbonizzato. L'anziana, infatti, è stata trovata davanti al camino dell'abitazione in via Ruggiero I a Vitulazio nel casertano. Stando alle prime indagini, la signora avrebbe accusato un malore mentre stava sistemando la legna sul camino e sarebbe caduta nel fuoco.Un incidente domestico anticipato, dunque, dalla perdita di coscienza: questa la ricostruzione dei fatti avanzata dagli inquirenti che indagano sul decesso della poverina. Non ci sarebbero, infatti, segni di violenza sul corpo. La salma è stata in ogni caso sequestrata dai carabinieri di Capua e il magistrato di turno in procura a Santa Maria Capua Vetere ha disposto l'autopsia per accertare le cause del malore.

