Lunedì 10 Aprile 2017, 00:47

FRANCAVILLA - Il cadavere di un uomo,, 76 anni, di Francavilla, ex maresciallo della polizia municipale, è stato trovato poco dopo la mezzanotte di oggi, lunedì, nell'immediata periferia di, in provincia diLa vittima era riversa sul ciglio della strada in contrada Capitolo, era seminudo e sul corpo c'erano segni di aggressioni che però sarebbero riconducibili all'azione di alcuni cani. In un primo momento si è parlato di omicidio ma la vicenda è avvolta nel mistero.Sul posto sono al lavoro i carabinieri della Compagnia di Francavilla che hanno recintato l'intera area impedendo a tutti di avvicinarsi per scongiurare possibili contaminazioni.L'uomo abitava a poche centinaia di metri dal luogo in cui è stato ritrovato il cadavere. A dare l'allarme erano stati i suoi famigliari, che non lo vedevano rientrare.

