Cadavere in un casolare, svolta nell'omicidio: arrestato 28enne, "l'ha massacrato col fucile"

Il giovane arrestato per l'omicidio della scorsa settimana nel Novarese, Antonio Lembo, 28 anni, ha confessato di avere ucciso Matteo Mendola, l'uomo di 35 anni trovato morto in un casolare abbandonato nel Novarese la scorsa settimana. Lembo è stato bloccato dai carabinieri nel centro Italia, in un percorso di fuga che gli investigatori ipotizzano lo dovesse portare al Sud. Una volta portato a Novara, ieri mattina ha confessato.​Il delitto sarebbe stato compiuto durante una lite per la spartizione del bottino, in una sorta di raptus, tanto che Lembo ha lasciato diverse tracce sul luogo del delitto, senza neppure preoccuparsi di farle scomparire. Anzi, ha deciso di sparire senza neppure tornare a casa: ha gettato in un canale la pistola, si è liberato degli abiti ed è fuggito.Questo particolare ha portato i carabinieri del Reparto investigativo di Novara a sospettarlo fin da subito: tutte le persone vicine, per un motivo o per altro, a Mendola erano state rintracciare, tranne proprio Lembo. E i tabulati dei telefonini (quello della vittima era scomparso) hanno confermato che i due si sentivano spesso. Non solo, ma più d'uno ha confermato che quella sera i due dovevano 'andare a lavorarè insieme.Quella sorta di foresta che si trova lungo la sponda novarese del Ticino, con diversi capannoni industriali abbandonati, era diventata la base logistica dalla quale vittima e arrestato partivano per andare a svaligiare gli appartamenti dei vicini paesi del Novarese. Lì Matteo Mendola, l'uomo trovato morto la settimana scorsa nelle campagne di Pombia, e Antonio Lembo, presunto assassino, si cambiavano, indossavano gli abiti da lavoro, poi vi tornavano dopo i colpi e probabilmente nascondevano anche il bottino dei loro furti in attesa di poterlo piazzare. Proprio in questa zona erano andati, secondo gli investigatori, anche la sera di martedì 4 aprile, quando è accaduto qualcosa che avrebbe portato Lembo ad assassinare il suo complice.

