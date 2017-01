Cadavere rinvenuto nell'Adda: “Forse è una donna scomparsa da ieri”

Domenica 1 Gennaio 2017, 21:31

Un cadavere femminile è stato individuato e rinvenuto, nel pomeriggio, nei pressi di un ponte a Fara Gera D'Adda (Bergamo).I soccorritori ritengono che possa trattarsi di una donna di 67 anni scomparsa ieri pomeriggio a Trezzo sull'Adda (Bergamo). Sul posto si sono recati i sommozzatori dei Vigili del fuoco di Milano per recuperare il corpo. Il caso era stato denunciato ai carabinieri dal marito della donna, che ieri non l'aveva più vista rientrare da messa. Poi è stato trovato anche un biglietto in cui lei annunciava l'intenzione di togliersi la vita.Le ricerche sono continuate per tutta la giornata di oggi anche con cani e volontari, fino al ritrovamento, avvenuto intorno alle 17.

© RIPRODUZIONE RISERVATA