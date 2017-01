I bulli infastidiscono il fratellino di 10 anni, Luca lo difende e viene massacrato dal branco

Mercoledì 4 Gennaio 2017, 08:42

Un'aggressione violentissima, senza senso. Nata da una presa in giro, mentre due fratelli si esibivano in uno spettacolo improvvisato di illusionismo ai tavolini di un bar. Un momento di leggerezza che si è trasformato in un dramma.: un. Luca, appena maggiorenne, è stato picchiato e malmenato davanti al, inizialmente preso di mira dal branco che staziona davanti al Candiani, in pieno centro, a Mestre. E neanche i due amici che erano con lui sono riusciti a fermare quelle bestie, arrendendosi sopratutto alla pesante inferiorità numerica. Ed è così che il pomeriggio di inizio settimana per un 18enne mestrino si trasforma in un incubo, dal quale si risveglia in ospedale.Perché il ragazzo, sofferente di epilessia, sotto la raffica di calci allo stomaco e pugni in faccia, ha perso i sensi e ha ripreso conoscenza solo una volta giunto al Pronto soccorso. La diagnosi dei medici è scritta nera su bianco trauma cranico commotivo in percosse e aggressione di gruppo. La prognosi è di una decina di giorni: riposo assoluto e un nuovo controllo, nel caso, entro 48-72 ore. I segni della violenza sono visibili soprattutto sul volto: il labbro lacerato, le escoriazioni, gli occhi gonfi. Ma anche sull'addome con i lividi delle pedate ricevute. E ancora sulla mano sinistra che è stata calpestata più volte.

