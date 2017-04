Caccia al killer di Budrio pluriomicida, si cerca il covo nella palude

Domenica 9 Aprile 2017, 10:50

Caccia serrata tra Ferrara e Bologna al principale indiziato per l'omicidio delche ieri avrebbe ucciso ancora.si è dato la fuga dopo essere stato fermato a un posto di blocco dei carabinieri tra Molinella e Marmorta e aver ucciso a colpi d'arma da fuoco una guardia ambientale volontaria,di Portoverrara, ferendo anche una guardia provinciale, Marco Ravaglia. L'uomo si è dato alla fuga su un Fiorino rubato e ora le forze dell'ordine stanno setacciando la zona palustre a cavallo tra le province.l latitante potrebbe avere una sorta di covo nella palude, all'interno delle oasi naturalistiche di Marmorta e Campotto, dove potrebbe essere rimasto nascosto in questi giorni e dove forse stava facendo ritorno ieri sera, quando è stato intercettato da una pattuglia dei Carabinieri.Tutto dopo essere stato fermato per un controllo casuale, durante un pattugliamento antibracconaggio, sulla provinciale Mondonuovo a Trava di Portomaggiore, nel Ferrarese, 9 aprile 2017. L'uomo è il principale sospettato anche per l'omicidio del baristaavvenuto nella tarda serata di sabato 1 aprile a Riccardina di Budrio, a non molti chilometri in linea d'aria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA