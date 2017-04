BRUTTE SORPRESE NELL'UOVO DI PASQUA? ECCO COME EVITARLE -GUARDA

Domenica 9 Aprile 2017, 16:36

Ci siamo, Pasqua è alle porte e, come ogni anno, scatta la 'caccia all'uovo' per i bambini. Vista la grandissima varietà e le qualità realizzate per soddisfare tutti i gusti, come distinguere quali siano le uova adatte ai più piccoli?Al di là di quanto pubblicizzato, ricorda Altroconsumo, "prima di affidarsi al caso e rimanere delusi è meglio valutare qualità, prezzo, sicurezza e sostenibilità" dell'acquisto. E proprio per aiutare in questa valutazione, l'associazione a sostegno dei consumatori offre alcuni consigli con lo scopo di evitare... 'brutte sorprese'."Prima di comprare un uovo di Pasqua controlla bene l'etichetta - si legge sul sito - se c’è la sorpresa, deve riportare il marchio CE e le indicazioni dell'età".Il marchio CE, infatti, stabilisce la conformità ai requisiti essenziali per la commercializzazione e l'utilizzo nell'Unione europea. Il produttore dovrebbe aver seguito le norme di sicurezza Ue.Attraverso l'indicazione dell'età, invece, sarà possibile scegliere l'uovo e le sorprese adatte all'età del bimbo: se si trova il simbolo di divieto, per esempio, 0-3 anni, è importante regolarsi di conseguenza.Attenzione, però, ricorda Altroconsumo, "perché moltissime sorprese hanno pezzi piccoli e per questo non sono adatte a bambini minori di 3 anni. Purtroppo questo può accadere anche per uova con soggetti generalmente destinati ai più piccoli, come ad esempio Masha e Orso, Frozen o Peppa Pig".

