Lunedì 2 Gennaio 2017, 13:59

Tra i feriti deici sono un bambino di 9 anni di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, e un ragazzo di 16 anni del ragusano. Il primo è rimasto gravemente ferito alla mano sinistra per l'esplosione di un petardo trovato per strada. L'altro ha perso la mano e l'occhio sinistri.Il piccolo, assieme ad altri amichetti, lo ha raccolto ieri sera in piazza Bozzi e l'ha acceso. La miccia era troppo corta e gli è scoppiato in mano. Dopo un primo ricovero all'è stato trasferito al Civico di Palermo dove i medici lo hanno operato. I sanitari hanno diagnosticato un brutto trauma con lesioni ossee, tendinee e cutanee. Al momento il piccolino è in stato di osservazione. Sarà necessario - secondo il bollettino medico - aspettare i prossimi giorni per una corretta verifica dell'evoluzione clinica. I carabinieri della stazione di Porto Empedocle hanno accertato che il bimbo ha raccolto per strada il petardo inesploso. Il botto e le urla disperate del piccolo hanno richiamato l'attenzione di un abitante della zona che ha immediatamente chiamato il 118, la polizia e i carabinieri.L'adolesente di Modica ha perso la mano sinistra e l'occhio sinistro a causa dell'esplosione di un petardo. Il giovane è stato trasferito in elisoccorso a Catania, alled è ricoverato nel reparto di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva. La mano sinistra è rimasta completamente dilaniata, mentre i sanitari hanno ricomposto la mano destra, gravemente compromessa. La valutazione della ripresa della funzionalità dell'arto sarà possibile solo successivamente. I medici mantengono la prognosi riservata per il rischio di infezioni.

