Botte a moglie e figlio, poi aggredisce anche i carabinieri: arrestato

Domenica 1 Gennaio 2017, 20:53

I carabinieri hanno arrestato a Udine un 24enne di nazionalità marocchina per maltrattamenti ai danni della compagna, italiana di 22, e del loro figlio di meno di un anno. La sera del 29 dicembre l'uomo è rincasato agitato e senza motivo si è scagliato contro la convivente che teneva in braccio il piccolo. Li ha fatti cadere a terra e poi ha colpito la giovane a calci e pugni fino a che il vicino di casa, che aveva messo loro a disposizione l'abitazione, è intervenuto in soccorso. È riuscito a separare l'uomo e a chiamare i Carabinieri.I militari lo hanno trovato dopo diverse ore in un paese delle Valli del Torre che vagava senza meta. Dopo aver manifestato intenti suicidi, ha dato in escandescenze tentando, senza riuscirci, di colpire a calci e pugni anche i Carabinieri che lo hanno arrestato. Mamma e figlio hanno passato la notte in pronto soccorso, poi sono stati dimessi senza gravi conseguenze, con una prognosi di un giorno per il piccolo e 10 giorni per la mamma. Il giovane, dopo l'udienza di convalida, in attesa di essere processato per direttissima, è stato scarcerato ma immediatamente ha creato problemi di ordine pubblico in un bar. Madre e figlio sono stati allora accompagnati in una situazione protetta.Si erano conosciuti un paio di anni fa e avevano intrecciato una relazione da cui, alcuni mesi fa, era nato il figlioletto. Si erano trasferiti poi ad abitare in un paese delle Valli del Torre dove un vicino di casa aveva messo loro a disposizione un appartamento. Pur in una situazione non facilissima, il rapporto di coppia non sembrava avere particolari problemi. Ma negli ultimi giorni l'uomo aveva cominciato a uscire la sera senza dare spiegazioni e senza rientrare a casa fino al giorno dopo. Poi la sera del 29 ha fatto esplodere la sua rabbia contro i due, senza apparente motivo. Solo il provvidenziale intervento del vicino ha consentito di evitare che la situazione potesse degenerare con peggiori conseguenze per donna e bambino. Il caso è stato segnalato dai Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli al Tribunale per i minori di Trieste e sono state avviate le procedure per un eventuale ammonimento all'uomo per maltrattamenti in famiglia che può essere applicato dal Questore anche d'ufficio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA