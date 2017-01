Mercoledì 4 Gennaio 2017, 12:55

di Nicoletta Gigli

Si è conclusa con un arresto una delicata indagine della Squadra Mobile ternana che ha assicurato alla giustizia unche si è reso responsabile dinei confronti di una bambina di 12 anni.Grazie agli accertamenti esperiti e alle testimonianze raccolte, avvalendosi della collaborazione del personale sanitario, la Polizia di Stato ha potuto risalire all’autore della violenza contro la bambina e il Tribunale di Terni, in virtù di quanto disposto dall’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari Federico Bona Galvagno e dal Sostituto Procuratore Raffaele Iannella, ha emesso l’ordinanza di carcerazione immediatamente eseguita dagli agenti.. I genitori l'hanno portata in ospedale per una interruzione volontaria della gravidanza ma il termine in cui sarebbe stato possibile farla era ormai passato.I medici, insospettiti dalla giovane età della madre-bambina e dal suo comportamento, hanno avvisato la polizia che ha cominciato le indagini. Nel frattempo il bambino è nato ed è stato dato in affido.

