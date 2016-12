Auto misteriosa avvistata in centro: è un prototipo camuffato

Martedì 27 Dicembre 2016, 12:27

ALLEGHE - (MM) Intrigante per l'accostamento di disegno e colore che non rende distinguibile il tipo d'auto: quello fotografato in piazza Kennedy ad Alleghe potrebbe essere ilcon tanto di. Forse un nuovo modello di. È una delle auto camuffate viste percorrere le strade dell'Alto Agordino e delle vallate del Cordevole: il mezzo sarebbe sottoposto aper verificare meccanica e carrozzeria lontano da occhi indiscreti, ma pur sempre su strade aperte al traffico. Salite, tornanti, discese: le case automobilistiche tedesche usano spesso i passi dolomitici come campo prova ideale per provare i modelli del futuro.

