Autostrade, aumento del pedaggio dal 1°gennaio: in media +0,77%. Ecco dove

Venerdì 30 Dicembre 2016, 21:16

Aumentano i pedaggi sulle autostrade dal 1 gennaio. L'incremento medio sull'intera rete (calcolato sulla base dei veicoli-km che si prevede saranno percorsi nell'anno 2017) risulta pari allo 0,77%. Tale valore, sottolinea il Mit, rimane contenuto in rapporto agli investimenti attuati. Questi gli adeguamenti riconosciuti: Asti-Cuneo S.p.A. 0,00%; ATIVA S.p.A. 0,88%; Autostrade per l'Italia S.p.A. 0,64%; Autostrada del Brennero S.p.A. 0,00%; Autovie Venete S.p.A. 0,86%; Brescia-Padova S.p.A. 1,62%; Consorzio Autostrade Siciliane 0,00%; CAV S.p.A. 0,45%; Centro Padane S.p.A. 0,00%; Autocamionale della Cisa S.p.A. 0,24%; Autostrada dei Fiori S.p.A. 0,00%; Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A. 1,50%; Tangenziale di Napoli S.p.A. 1,76%; RAV S.p.A. 0,90%; SALT S.p.A. 0,00%; SAT S.p.A. 0,90%; Autostrade Meridionali (SAM) S.p.A. 0,00%; SATAP S.p.A. Tronco A4 4,60%; SATAP S.p.A Tronco A21. 0,85%; SAV S.p.A. 0,00%; SITAF S.p.A. 0,00%; Torino - Savona S.p.A. 2,46%; Strada dei Parchi S.p.A. 1,62%; Bre.be.mi. 7,88%,TEEM 1,90% e Pedemontana Lombarda 0,90% In particolare sono interessate dall'aggiornamento 23 Concessionarie autostradali oltre alle tre (T.E.E.M, Pedemontana Lombarda e Bre.Be.Mi.) il cui concedente è la Concessioni Autostrade Lombarde (CAL). Tra le variazioni connesse alla spesa per gli investimenti la percentuale maggiore è riferibile alla società concessionaria SATAP S.p.A. - Tronco A4 in relazione ai lavori della terza corsia nella tratta Torino Milano. Nel ricordare come negli anni precedenti gli adeguamenti tariffari siano stati sospesi o parzialmente riconosciuti, l'adeguamento dell'anno 2017 deriva esclusivamente dalla quantificazione dei parametri maturati nel corso del 2016, e non include recuperi degli anni precedenti. In questo senso si è operato comunque un effetto di calmieramento, rispetto alle richieste delle Concessionarie.

