Lunedì 10 Aprile 2017, 19:21

di Gennaro Morra

Trentasei finestrini rotti, circa 25mila euro di danni e una denuncia contro ignoti. Queste le conseguenza di quattro episodi vandalici verificatisi nell’ultima settimana sui convogliche percorrono la tratta. A rendere noto il triste bilancio è stata la stessa azienda ferroviaria, che ha anche annunciato di aver sporto denuncia a carico di ignoti.«I gesti teppistici sono stati portati a termine usando i piccoli martelli presenti nelle carrozze, che andrebbero adoperati solo in caso di emergenza per creare una via di fuga attraverso i finestrini – fanno sapere da Trenitalia –. Per l’Azienda un danno d’immagine ed economico, quest’ultimo quantificato in circa, cui si aggiunge l’ancor più grave disagio per la clientela». Infatti, le otto carrozze danneggiate sono state trasferite in officina per permettere ai tecnici di effettuare le dovute riparazioni, quindi nel periodo necessario a renderle di nuovo efficienti inevitabilmente ci saranno meno posti disponibili per i passeggeri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA