Anzio, tutto pronto per la 18ª edizione del Tuffo di Capodanno

Sabato 31 Dicembre 2016, 13:36

di Bianca Francavilla

Anche quest’anno, ad Anzio, l’arrivo del 2017 sarà salutato con il tradizionale tuffo di Capodanno. Una tradizione che è ormai giunta alla diciottesima edizione e che è diventata un appuntamento volto anche a promuovere la cittadina di mare in provincia di Roma.Le regole sono chiare: alle 12 del primo giorno del nuovo anno l’appuntamento è davanti allo stabilimento balneare Dea Fortuna, sulla Riviera Mallozzi. I tenaci dovranno presentarsi rigorosamente in costume da bagno e tuffarsi in mare, sfidando le fredde temperature invernali. L’evento è organizzato dall’associazione Arco Muto Sub ed è patrocinato dal Comune di Anzio che, per l’occasione, ha pronti degli attestati di partecipazione per chi supererà la prova.Lo scorso anno sono stati 116 coloro che hanno deciso di buttarsi tra le onde del mare di Anzio. Tra di loro Fabrizio Marini di "appena" 92 anni e Francesco Facente, con i suoi 12 mesi compiuti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA