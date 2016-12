Anziana rapinata e uccisa in casa, fermati i presunti killer

Sabato 31 Dicembre 2016, 10:12

Sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto e a ordinanza di custodia cautelare da agenti della Polizia di Stato a Canosa di Puglia e a Trani i due presunti autori della rapina e dell'omicidio di una anziana, Maria Melziade, avvenuto a Canosa di Puglia lo scorso 17 novembre I provvedimenti sono stati emessi dal gip del Tribunale di Trani. La donna, 75 anni, gioielliera in pensione, era rientrata da poco in casa e attendeva che rincasasse il marito, che stava parcheggiando l'auto. Così, quando hanno suonato alla porta di casa, la donna ha aperto e a quel punto è stata aggredita da qualcuno che l'ha colpita con un colpo contundente al volto ed ha portato via dall'abitazione monili e preziosi. La donna è deceduta in ospedale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA