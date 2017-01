Anziana pulisce il giardino con la scopa, il suo cane pastore tedesco la sbrana recidendole le vene

Martedì 3 Gennaio 2017, 13:57

IGLESIAS - È stata aggredita dal proprio cane nel giardino di casa una pensionata di 77 anni trasportata con codice giallo nell'ospedale Cto di Iglesias per gravi ferite agli arti superiori e inferiori. Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata in una abitazione di viale Vittorio Veneto ad Iglesias. L'anziana, che vive sola, è andata in giardino per pulire il recinto in cui si trovano i suoi tre cani, fra questi anche un animale di grossa taglia, incrocio fra le razze pastore tedesco e belga. La donna aveva in mano una scopa e forse il cane, di tre anni, si è sentito minacciato. In pochi istanti l'ha aggredita mordendola alle braccia e alle gambe, provocandole profonde ferite. Si è messa a urlare in cerca di aiuto e sul posto sono arrivati i carabinieri ed un'ambulanza del 118. I medici hanno deciso di sottoporla subito ad un intervento chirurgico per ricostruire alcune vene recise dai morsi dell'animale. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. Ora si sta valutando di affidare l'animale a un canile o a un veterinario, oppure di sopprimerlo.

