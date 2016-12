Sabato 31 Dicembre 2016, 12:12

MACERATA - Una. Unaquella con cui un bandito si è scagliato contro un’anziana indifesa. È successo in via Roma, nel quartiere di Collevario.Del caso si è subito occupata la polizia, che a seguito di minuziose indagini è riuscita a identificare il malvivente e fare scattare le manette ai suoi polsi. L’assalto risale al pomeriggio di lunedì scorso, giorno di Santo Stefano. Un uomo, con il volto travisato da un passamontagna e armato di coltello, è entrato nell’appartamento in cui la donna,, vive insieme al marito malato (e non autosufficiente) e alla badante.L'anziana è riuscita a togliere il passamontagna al rapinatore che proprio grazie alla sua descrizione è finito ai domiciliari.

