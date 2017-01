Martedì 3 Gennaio 2017, 06:33

ANCONA - Incendio e esplosione, questa notte, intorno in un forno alle Grazie. Si tratta del laboratorio artigianale Di Maio, in via Colleverde, a cui è annesso anche il bar Rosa Nero. Non c'erano persone all'interno dal momento che il titolare era in ferie ed è subito rientrato. Il forno si trova in una palazzina di quattro piani che è stata evacuata per precauzione: i residenti, una volta accertato che non c'erano rischi strutturali, sono potuti rientrare.Sul posto i vigili del fuoco, mezzi di soccorso del 118 e della Croce Gialla di Ancona e la polizia per chiarire le cause dell'incidente. Secondo i primi accertamenti si tratta di cause accidentali anche se la Scientifica ha compiuto un sopralluogo insieme ai vigili del fuoco per averne la certezza. L'incendio sarebbe dovuto al surriscaldamento di un frigorifero.

