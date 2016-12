Test del Dna sui bisognini dei cani per multare i padroni incivili

Venerdì 30 Dicembre 2016, 10:44

Guerra dura contro chi non raccoglie i, nel(16mila abitanti in provincia di Varese), isaranno individuati grazie ai test del Dna che verranno effettuati sulle feci presenti i strada. La giunta comunale sta elaborando un regolamento che darà 8 mesi di tempo a tutti i proprietari per recarsi presso un veterinario: la schedatura del Dna del proprio cane avverrà con un prelievo salivare.A spiegarlo sono oggi le pagine locali del Corriere della Sera «L'abbandono delle deiezioni è un abbandono di rifiuti - ricorda l'assessore all'Ambiente Giuseppe Riggi - La procedura prevede che l'operatore ecologico impegnato nella pulizia manuale, affiancato da un agente della Polizia locale per la notifica - effettui il campionamento della deiezione abbandonata, e la invii al laboratorio incaricato per le analisi del dna. Avuto l'esito del raffronto tra il Dna del campione e quelli contenuti nella banca dati, sarà possibile risalire all'animale e procedere a sanzionarne il proprietario incivile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA