Amici e parenti ricordano su Facebook Virgilio, il dj morto in un tragico incidente

Giovedì 29 Dicembre 2016, 19:55

Lo scontro tra la sua Bmw e una Volkswagen è stato fatale perdi, in provincia di. Il ragazzo è deceduto ieri, poco dopo l'incidente, all'Ospedale di Nola, a causa delle gravi ferite riportate, come riporta il sito Ottopagine.it Virgilio amava i motori e la musica, le sue due passioni. Una delle quali gli è costata cara, ora i suoi amici e parenti lo ricordano sul suo profilo Facebook con grande affetto e tristezza, in quella che è diventata una pagina commemorativa.Tra tutti colpisce il commento della sorella Ita : «Anche tu noooooo non bastava papà 5 mesi fa». Infatti per la famiglia Corcione la morte di Virgilio non è stato l'unico grave lutto di un anno maledetto. Il padre Vito era morto soltanto qualche mese fa.Poi ci sono i tanti ricordi degli amici che descrivono Virgilio come una persona gentile e altruista, sempre pronta ad aiutare gli altri. Aveva la passione della musica de si dilettava a fare il dj. In uno dei suoi ultimi spot ha scritto: "Il destino avrà l'ultima parola". Un triste presagio.

