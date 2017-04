Amatrice, un nuovo cinema nel palasport. Pirozzi: "Grande regalo"

Mercoledì 12 Aprile 2017, 08:39

di Valeria Arnaldi

Un luogo dove tornare alla normalità per circa due ore e godersi il “lusso” di fantasticare. Amatrice, da ieri, ha il suo cinema. O meglio, il suo Nuovo Cinema Paradiso, una sala temporanea da 100 posti, con attrezzature modernissime, ricavata all’interno del Palazzetto dello Sport. A inaugurarla, il ministro dei Beni Culturali e Turismo Dario Franceschini, il presidente Anica Francesco Rutelli e, ovviamente, il sindaco del comune colpito dal terremoto, Sergio Pirozzi. Ed è stato proprio Pirozzi a dare voce all’emozione della gente. La sala, afferma, «è un regalo straordinario rivolto allo spirito di questa comunità».«Un gesto simbolico ma concreto - commenta Franceschini - perché qui si tratta di ricostruire edifici, ma anche di riportare la vita». Le proiezioni, naturalmente gratuite, inizieranno sabato con “Lasciati andare” di Francesco Amato con Toni Servillo. Si proseguirà poi con altri dieci titoli, da “La pazza gioia” di Paolo Virzì a “In guerra per amore” di Pif fino a “La La Land” di Damien Chazelle. Il resto della programmazione sarà definito insieme ai cittadini. Sono circa 700 quelli rimasti nelle case. «Vogliamo portare qui anche film e cast che noi di Rai Cinema avremo a Venezia», annuncia Paolo Del Brocco, ad Rai Cinema.Decisivo per l’apertura, lo sponsor, Xinhuanet, agenzia stampa nazionale cinese. E per Pasqua Amatrice potrà godersi un decisamente significativo “concerto”. «Torneranno a suonare le campane recuperate dalle zone colpite dal sisma - spiega Franceschini - Per la prima volta nelle zone terremotate è stata ricostruita una torre campanaria». Il campanile, nei giardini della chiesa di Sant’Agostino - struttura simbolo di cui è iniziato il puntellamento - “suonerà” dopo la messa celebrata dal vescovo di Rieti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA