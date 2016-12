Overdose di coca ed eroina, il droga party al camping finisce in tragedia

Martedì 27 Dicembre 2016, 08:35

di Monica Andolfatto

MARGHERA - È morto all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove i medici hanno tentato di tutto per salvarlo, sottoponendolo a un intervento chirurgico, da quanto si è appreso, a causa dell'occlusione dell'aorta.Nel sangue tracce di. Il cuore delAlessandro Gatto, 38 anni, ha smesso di battere la sera dell'antivigilia di Natale. Era nato a Trevis, ma poi si era trasferito a Mogliano, dove aver abitato in altri paesi della zona. Al pronto soccorso era arrivato nel pomeriggio, dopo che i medici del Suem lo avevano trovato privo di conoscenza in uno deidi Marghera, dove a quanto pare aveva partecipato a una sorta di droga party con tre amici. A dare l'allarme al 118 uno di loro che ha dichiarato di averlo rinvenuto a letto esanime.

