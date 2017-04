Mercoledì 12 Aprile 2017, 11:37

di Bianca Francavilla

Caos in una palazzina comunale di Albano Laziale. Un nucleo familiare, composto da marito e moglie sui 60 anni, non sa più a chi rivolgersi per mettere fine a continui episodi di stalking e minacce nei loro confronti. Secondo quanto hanno più volte segnalato a Polizia di Stato e Carabinieri, i due sarebbero presi di mira da ignoti che, nel tempo, avrebbero messo in atto una serie di azioni intimidatorie chiaramente rivolte a loro. Solo negli ultimi tre mesi hanno sporto denuncia sei volte alle forze dell'ordine, consegnando biglietti con minacce di morte e fotografie delle intimidazioni ricevute.L'episodio più grave è avvenuto quando hanno trovato «gettato olio di semi davanti alla porta – come si legge nella denuncia presentata al Commissariato di Polizia di Stato di Albano Laziale – fino alle scale limitrofe, mettendo nel contempo in pericolo di caduta sia me che la mia famiglia che ignari condomini» spiega la vittima.Ma non è tutto: i coniugi hanno più volte trovato dei post-it appesi con lo scotch davanti alla porta del loro appartamento con vere e proprie minacce di morte. Le scritte sono rivolte soprattutto alla donna, apostrofata come donna di facili costumi e strega. L'autore dei biglietti scrive che non ha paura delle guardie e che ha intenzione di ammazzare la donna, il grasso marito e il figlio. In più casi hanno trovato segni di vernice bianca e gialla sulla porta.Gli inquilini, esasperati dalle continue minacce alle quali sono seguiti anche svenimenti e stati di ansia, hanno dei sospetti esplicitamente dichiarati alle forze dell'ordine. Sembra, infatti, che abbiano dei cattivi rapporti con gli inquilini del piano di sotto e che alcuni di questi biglietti siano addirittura firmati dalla donna che abita sotto di loro.Secondo quanto riportato agli atti, la stessa signora sarebbe stata avvistata con la bottiglia di olio di semi in mano poco prima che i due avessero trovato l'ingresso di casa imbrattato dall'olio. Dalle denunce si legge anche che in un caso la stessa donna sospettata avrebbe mosso la mano destra sotto la sua gola, simulandone il taglio, alla presenza della vittima affacciata sul balcone. Dalle denunce non compare, ma secondo quanto riferisce il marito «la stessa donna per un periodo di tempo metteva dei lucchetti nei cassonetti sotto la palazzina, costringendo noi condomini a chiederle il permesso per gettare l'immondizia. Mia moglie prende ansiolitici e siamo preoccupati per la nostra incolumità – continua -. Anche altri inquilini sono stati presi di mira in passato: una donna è stata anche pestata ed ha a sua volta denunciato. Abbiamo segnalato il caso al Comune, ai Servizi Sociali, alla Polizia e ai Carabinieri che puntualmente vengono qui ma nemmeno perquisiscono la persona sospettata. Non sappiamo più come uscirne».

© RIPRODUZIONE RISERVATA