Sabato 8 Aprile 2017, 10:52

di Paola Desiderio

AGROPOLI - I carabinieri cercavano Marco Borrelli da ore assieme ai volontari della protezione civile dopo che i familiari ne avevano denunciato la scomparsa. Fin dall’inizio il timore è stato che potesse essergli capitato qualcosa di brutto perché prima che il suo telefono diventasse muto aveva inviato un messaggio a un familiare in cui lasciava intendere di essere in pericolo. La triste conferma è arrivata ieri pomeriggio intorno alle 15 quando, in mezzo alla vegetazione, nei pressi del Parco Le Ginestre, un parco residenziale che si trova proprio all’inizio di Agropoli, ai piedi della collina San Marco, è stato rinvenuto il corpo senza vita del ventenne. Al collo una profonda ferita provocata da un’arma da taglio e poco distante, ad alcuni metri, un coltello insanguinato, che si è subito ipotizzato potesse essere l’arma del delitto. Sono bastate poche ore ai carabinieri della compagnia di Agropoli, diretti dal capitano Francesco Manna, per identificare e fermare il presunto omicida: si tratta di un venticinquenne di origine tunisina, Mrabet Nezar, residente a Castellabate, che durante l’interrogatorio avrebbe ammesso le sue responsabilità. Passionale il movente che avrebbe armato la sua mano.Il ragazzo era scomparso da casa nella tarda serata di giovedì. La notte era trascorsa senza sue notizie. Il padre Vincenzo, dopo averne denunciato la scomparsa ai carabinieri, si era messo lui stesso a cercarlo ovunque con l’aiuto di altre persone. Col passare delle ore era cresciuta l’ansia perché il suo cellulare, chiamato ripetute volte, dopo quell’ultimo messaggio risultava spento. I carabinieri e i volontari lo hanno cercato tutta la notte e per l’intera mattinata. Poi, verso le 15, l’amara realtà ha preso il posto di quello che, fino a quel momento, era stato un cattivo presagio: Marco era morto, qualcuno lo aveva assassinato. La ferita al collo lasciava poco adito a dubbi. I carabinieri hanno immediatamente bloccato le vie di accesso al luogo del rinvenimento per tenere lontani i tanti curiosi che in pochi minuti si sono raccolti sul posto dove il medico legale Adamo Maiese ha effettuato l’esame esterno, confermando che la morte era avvenuta per dissanguamento a seguito del profondo taglio alla gola.Nel frattempo i carabinieri erano già sulle tracce del venticinquenne con il quale la vittima doveva incontrarsi la sera precedente. Inizialmente ha negato il suo coinvolgimento nella vicenda. Poi, pressato dalle domande dei carabinieri e del procuratore capo di Vallo della Lucania Paolo Itri, avrebbe ammesso la sua colpevolezza. A spingerlo a colpire il ragazzo sarebbe stata la gelosia: nell’ultimo periodo, infatti, Marco Borrelli stava frequentando la ex compagna di Mrabet Nezar, madre dei suoi due figli, e dalla quale non aveva accettato la separazione.In caserma il presunto omicida, assistito dall’avvocato Antonio Mondelli, è stato sentito a lungo. Più volte ha dovuto raccontare la sua versione dei fatti. Ma ieri anche altre persone sono state chiamate in caserma e ascoltate dai carabinieri per ricostruire l’intera vicenda e capire se l’omicidio fosse stato premeditato o se fosse stato la conseguenza di un impeto improvviso di rabbia.Tra le persone sentite anche i familiari della vittima, assistiti dagli avvocati Franco e Damiano Cardiello. Nel frattempo la salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania e lunedì verrà eseguito l’esame autoptico dal dottore Maiese, direttore del Dipartimento di Medicina Legale, che potrebbe fornire ulteriori informazioni utili alle indagini. Il coltello rinvenuto accanto al corpo è stato posto sotto sequestro e dovrà essere esaminato. Bisogna anche chiarire se l’omicidio sia avvenuto nel luogo in cui è stato rinvenuto il cadavere o se vi sia stato portato dopo nel tentativo di nasconderlo. Forse Mrabet Nezar sperava che il corpo non sarebbe stato ritrovato, sebbene si trovasse nei pressi di una zona frequentata e a poche centinaia di metri dal lungomare. Nella serata di ieri nei suoi confronti è scattato un fermo di indiziato di delitto, è stato trattenuto in caserma prima di essere trasferito in carcere, dove rimarrà in attesa di essere nuovamente ascoltato.

