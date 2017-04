Sabato 8 Aprile 2017, 21:01

Geloso dell'amante la uccide con la pellicola trasparente e nastro adesivo., unha ucciso la 28enne, dopo averla stalkerizzata per diverse settimane, a causa della sua folle gelosia.Ad incastrarlo sono state alcune immagini di diverse telecamere di sicurezza che hanno immortalato l'uomo mentre si nascondeva tra cespugli o bidoni della spazzatura per controllare cosa facesse la donna. L'uomo ha così attirato vicino ad un albero Zofia e l'ha soffocata per poi tentare di togliersi la vita tagliandosi le vene.Sembra che Ahsan fosse geloso del fidanzato di lei, perché nonostante i due si fossero dichiarati il loro amore la donna non lasciava il suo compagno e continuava a vivere nella stessa casa.Secondo quanto riporta il Sun , la polizia sarebbe intervenuta in tempo per soccorrere l'omicida che è stato processato e condannato all'ergastolo.L'uomo accecato dalla gelosia avrebbe stretto con la pellicola e il nastro Zofia e poi l'ha portata in casa sua ormai cadavere, lì ha tentato di togliersi la vita. L'uomo non ha mai ammesso i suoi crimini, ma contro di lui in tribunal sono state portate delle prove schiaccianti

