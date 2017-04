Vede un incidente e si ferma per prestare soccorso, dottoressa viene investita e muore

Venerdì 7 Aprile 2017, 15:43

Vede un incidente mentre viaggia in auto e si ferma per dare i primi soccorsi, ma viene travolta e uccisa. Cynthia Ray, una dottoressa statunitense di 47 anni, è morta dopo giorni di agonia a seguito di un brutto incidente capitatole mentre cercava di prestare soccorso ad altre persone.Secondo quanto riporta il Daily Mail la dottoressa ha notato le auto coinvolte in un brutto impatto, così si è accostata per aiutare eventuali feriti, purtroppo però un'auto che sfrecciava a grande velocità non si è accorto della presenza delle auto e dei pedoni, così l'ha travolta mentre cercava di fare il suo lavoro. Cynthia stava andando a lavoro, nell'ospedale Henry Ford di Detroit, quando si è imbattuta nell'incidente.Insieme a lei anche un 17enne è stato travolto dalla vettura, il ragazzo, come la dottoressa si era fermato per cercare di dare una mano ai feriti. Cynthia ha riportato un grave trauma cranico e nonostante un delicato intervento chirurgico non è riuscita a sopravvivere. «Sarebbe stato impossibile per lei passare vicino alla macchina incidentate e fare finta di nulla, perché era fatta così. Lei era sempre pronto ad aiutare gli altri», hanno detto i suoi cari, ancora distrutti per la perdita. Tutte le altre persone coinvolte nell'incidente sono sopravvissute: il 17enne investito insieme a lei è fuori pericolo, così come le vittime dell'impatto, tutti ragazzi di età compresa tra i 14 e i 19 anni. Ad investire la donna sarebbe stato un altro 17enne che ha perso il controllo del veicolo, anche lui fuori pericolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA