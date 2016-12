Usa, sparatoria al concerto rap: almeno due morti e due feriti

Sabato 31 Dicembre 2016, 10:13

Il bilancio, al momento, potrebbe non essere quello definitivo, come riportano alcuni media locali . Ciò che è certo è che due persone sono morte, mentre altre due sarebbero rimaste ferite, nel corso di una sparatoria avvenuta fuori dall'Oakdale Theatre di Wallingford, nella contea di New Have (Connecticut), dove si stava esibendo il rapper Meek Mill.Secondo quanto riferiscono i media locali, gli spari si sono verificati poco dopo la fine del concerto, forse per una lite, e la polizia è ancora alla ricerca dell'aggressore. Dell'episodio violento parla anche il sito della prestigiosa rivista musicale Billboard

