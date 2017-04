Urla nel fossato per gioco: gli risponde un uomo intrappolato

Mercoledì 12 Aprile 2017, 13:33

⭐️ #Uk • Teen rescues man on brink of death in Plymouth: Izaak Eglington-Watts was out walking with friend Emily… https://t.co/sMpJmsYTE7 pic.twitter.com/MGrBYVI9kh — Kazi UK™ 🇬🇧 (@Kazi_UK) 7 aprile 2017

Con una semplice passeggiata nei boschi il giovane, un ragazzo inglese di 19 anni, ha salvato la vita di un uomo. Per scherzo e per ascoltare l'eco della sua voce ha deciso di urlare dentro un buco e inaspettatamente ha ricevuto la risposta di un uomo che era rimasto bloccato nel fossato per due settimane. È accaduto nei boschi di Plymbridge Woods, nei pressi dinel sud-ovest dell'Inghilterra.Del 51ennenon si avevano notizie da quasi un mese perché si ignorava il luogo della caduta. Ferito alla caviglia e tirato fuori dai vigili del fuoco giunti sul posto dopo l'allarme lanciato dal giovane, sarebbe morto disidradato."Ero andato lì solo per curiosità dando uno sguardo verso il basso ma non pensavo che vi fosse veramente qualcosa al suo interno - ha raccontato Izaak alla stampa britannica - Sono rimasto assolutamente terrorizzato. Non mi aspettavo una risposta da qualcuno, ma sono così felice che sia stato ritrovato... Ho azionato il flash del telefono ma non riuscivo a vedere nulla".Il ragazzo ha registrato le urla per poi farle ascoltare ai corridori intercettati e a cui ha chiesto una mano. Alla fine insieme hanno deciso di chiamare i soccorsi salvando il 51enne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA