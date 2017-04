Turchia, forte esplosione in una stazione di polizia: "Colonna di fumo nero", un morto

Martedì 11 Aprile 2017, 10:27

Una forte esplosione è avvenuta a Diyarbakir, 'capitale' curda nel sud-est della Turchia. Lo riferiscono media locali. Sul posto sono giunti diversi mezzi di polizia e ambulanze. Al momento le cause dell'esplosione, udita in diverse zone della città, non sono chiare. Dal luogo dello scoppio si è alzata una fitta colonna di fumo.

Diyarbakır Bağlar ilçesinde Polis Okuluna yakın bir patlama gerçekleşti! pic.twitter.com/ifBefphglp — TTA Grup (@TTAgrup) 11 aprile 2017

#BREAKING #Turkey - Explosion near riot police headquarters in Turkey's Kurdish majority Diyarbakir.pic.twitter.com/oMsOwmmKpZ — Terror Threat (@TerrorThreatTM) 11 aprile 2017

Secondo le prime ricostruzioni, la forte esplosione a Diyarbakir è avvenuta nei pressi di una stazione di polizia che ospita le unità antisommossa, nel quartiere di Baglar, intorno alle 10.45 locali (le 9.45 in Italia). Lo scoppio avrebbe causato danni a diversi edifici e veicoli parcheggiati nella zona.Nel luogo dell'esplosione, precisano media locali, erano in corso lavori di riparazione di un mezzo blindato delle forze di sicurezza turche. È morto in ospedale uno dei feriti nell'esplosione di stamani, avvenuta in un'officina di una stazione di polizia durante la riparazione di un mezzo blindato. Lo ha reso noto la prefettura locale, secondo cui si tratta di un civile che lavorava sul posto.

