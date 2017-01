Domenica 1 Gennaio 2017, 00:31

DIRETTA TWITTER

Terrore e morte nella notte di capodanno a Istanbul, in Turchia. Un night club affollato di gente che stava festeggiando l'arrivo del 2017 è stato attaccato a colpi di arma da fuoco. Secondo le autorità i morti sono almeno 35 e 40 i feriti. Tra le vittime anche un agente di polizia.Gli aggressori sarebbero entrati nel locale, il Reina, vestiti da Babbo Natale e avrebbero aperto il fuoco a caso. Il Reina si trova nel quartiere di Besiktas, nella parte europea della città. Nel locale, secondo i media locali, c'erano circa 500 persone. Un assalitore si è poi asserragliato nel locale.ll primo bilancio dei morti è stato reso noto dal governatore della provincia di Istanbul, Vasip Sahin, che ha parlato di un attacco terroristico. Sahin ha aggiunto che l'attacco sarebbe stato compiuto da un singolo attentatore, mentre i media locali parlavano di due assalitori armati di kalashnikov. Molti delle centinaia di avventori del night club, secondo testimoni, Reina si sarebbero gettate nelle acque dello stretto del Bosforo per tentare di sfuggire all'attacco.L'Unità di crisi del Ministero degli Esteri italiano è attiva e in contatto con il Consolato generale italiano ad Istanbul «per le verifiche di rito», in seguito all'attacco armato compiuto stanotte in una discoteca della città turca. Lo rende noto la Farnesina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA